Папа Римский записал в больнице короткое аудиообращение
Папа Римский Франциск, на протяжении почти трех недель находящийся в больнице с двусторонней пневмонией, записал короткое аудиосообщение.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, оно было транслировано на площади Святого Петра в начале молебна за его выздоровление. Ежедневно на молитву собираются кардиналы, члены курии, сотрудники Ватикана и многочисленные верующие.
"Благодарю всех от души за ваши мольбы за мое здоровье на этой площади, я с вами мысленно. Да благословит вас Господь", - сказал 88-летний понтифик слабым голосом с заметной отдышкой.
Франциска не видели с 14 февраля, когда он был госпитализирован. Все мероприятия, включая традиционные воскресные проповеди, были отменены. Ранее во время госпитализации появления перед верующими организовывались и для Франциска, и для Иоанна Павла II. Но на этот раз состояние понтифика не позволяло этого сделать. С 22 февраля он перенес четыре респираторных приступа. Ночью ему делается искусственная вентиляция легких.
Согласно последнему сообщению медиков, состояние Франциска стабилизировалось. Он продолжает дыхательную и двигательную физиотерапию. Прогноз, тем не менее, остается осторожным.
Распространенная запись голоса Франциска призвана разбить спекулятивные предположения, что он находится без сознания. Ватиканские источники сообщили, что он самостоятельно питается нормальной пищей.
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