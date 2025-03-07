Главу Южной Кореи освободили из под ареста

Отстраненный от должности президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был освобожден из-под стражи по решению суда, который удовлетворил его ходатайство об отмене ареста в связи с временным введением военного положения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Yonhap.