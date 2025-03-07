https://news.day.az/world/1735128.html Главу Южной Кореи освободили из под ареста Отстраненный от должности президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был освобожден из-под стражи по решению суда, который удовлетворил его ходатайство об отмене ареста в связи с временным введением военного положения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Yonhap.
Главу Южной Кореи освободили из под ареста
Отстраненный от должности президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был освобожден из-под стражи по решению суда, который удовлетворил его ходатайство об отмене ареста в связи с временным введением военного положения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Yonhap.
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