США захотели запретить въезд гражданам некоторых стран

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует запретить въезд гражданам некоторых стран. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленных чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, в "красный список" войдут Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Уточняется, что там также может оказаться Афганистан.