Трамп заявил Трюдо о желании пересмотреть границу между США и Канадой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил о желании пересмотреть границу между странами, сославшись на договор 1908 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, беседа состоялась 3 февраля и была посвящена торговым отношениям. Трамп заявил, что не считает действующий пограничный договор легитимным, но не привел конкретных аргументов. Речь идет о документе от 1908 года, который был подписан, когда Канада еще была британским доминионом.

"Он также выразил интерес к пересмотру соглашений о совместном использовании рек и озер, регулируемых рядом международных договоров", - отмечается в публикации.