Франция передает свои военные базы Сенегалу

Франция передала Сенегалу под контроль две военные базы, расположенные в районах Марешаль и Сен-Экзюпери в Дакаре. Этот шаг стал первым этапом полного вывода французских войск с территории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявило посольство Франции в Сенегале.

Передача остальных объектов будет происходить по заранее согласованному графику. Однако точные сроки полного завершения процесса пока не раскрываются.

Для координации вывода войск и передачи военных объектов была создана совместная комиссия Франции и Сенегала. Ее первое заседание состоялось 28 февраля.