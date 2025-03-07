https://news.day.az/world/1735351.html Франция передает свои военные базы Сенегалу Франция передала Сенегалу под контроль две военные базы, расположенные в районах Марешаль и Сен-Экзюпери в Дакаре. Этот шаг стал первым этапом полного вывода французских войск с территории страны. Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявило посольство Франции в Сенегале.
Франция передает свои военные базы Сенегалу
Франция передала Сенегалу под контроль две военные базы, расположенные в районах Марешаль и Сен-Экзюпери в Дакаре. Этот шаг стал первым этапом полного вывода французских войск с территории страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявило посольство Франции в Сенегале.
Передача остальных объектов будет происходить по заранее согласованному графику. Однако точные сроки полного завершения процесса пока не раскрываются.
Для координации вывода войск и передачи военных объектов была создана совместная комиссия Франции и Сенегала. Ее первое заседание состоялось 28 февраля.
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