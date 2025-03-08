США могут частично запретить DeepSeek

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ограничения доступа к китайскому чат-боту с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek на правительственных устройствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, американские чиновники обеспокоены, что чат-бот обрабатывает и хранит данные, ставя под угрозу конфиденциальность пользователей, отмечает WSJ.

Помимо этого, администрация также изучает другие способы ограничения деятельности DeepSeek в стране. Во-первых, запрет чат-бота в магазинах приложений США. Во-вторых, установление определенных ограничений на то, как облачные сервисы в США могут предлагать разработанные компанией DeepSeek модели ИИ своим клиентам. Однако представители администрации предупредили, что дискуссии об этом пока находятся на ранних стадиях, пишет WSJ.

В настоящий момент в правительстве США нет запрета на использование чат-бота. Однако некоторые подразделения ранее уже ограничивали доступ своих сотрудников к DeepSeek, отмечает газета.