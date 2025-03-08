https://news.day.az/world/1735365.html Членство Сирии в ОИС возобновлено Членство Сирии в Организации исламского сотрудничества (ОИС) возобновлено спустя 13 лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Такое решение было принято на чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел ОИС в Джидде 7 марта. Вопрос был внесен в повестку по инициативе Турции.
Членство Сирии в ОИС возобновлено
Членство Сирии в Организации исламского сотрудничества (ОИС) возобновлено спустя 13 лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Такое решение было принято на чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел ОИС в Джидде 7 марта. Вопрос был внесен в повестку по инициативе Турции.
После принятия соответствующей резолюции министр иностранных дел новой администрации Сирии Асад Хасан Шайбани был приглашен на встречу и занял место среди глав внешнеполитических ведомств ОИС.
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