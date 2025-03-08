Макрон - безумец!

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал президента Франции Эммануэля Макрона безумцем за его идею использовать ядерное оружие.

Как передает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, об этом Сальвини заявил в кулуарах мероприятия в Палаццо Ломбардия, подчеркнув, что Макрон не должен стоять во главе армии Евросоюза.

"Мы хотим инвестировать в национальную безопасность, поэтому, если нам нужно закупить оборудование, транспортные средства и персонал для вооруженных сил и полиции, это нормально, но европейская армия под командованием этого безумца Макрона, который говорит о ядерной войне, - нет, никогда", - сказал вице-премьер.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации от 5 марта заявил о намерении обсудить использование ядерного оружия в целях защиты ЕС, призвав страны Союза вооружаться до зубов "во имя мира".