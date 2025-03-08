https://news.day.az/world/1735515.html Акция протеста в центре Парижа В центре Парижа состоялась акция протеста против планов президента Франции Эмманюэля Макрона отправить французские войска в Украину, передает Day.Az. Сотни людей собрались у Королевского дворца рядом с Лувром, скандируя лозунги против военного вмешательства и поставок оружия Киеву.
Акция протеста в центре Парижа
В центре Парижа состоялась акция протеста против планов президента Франции Эмманюэля Макрона отправить французские войска в Украину, передает Day.Az.
Сотни людей собрались у Королевского дворца рядом с Лувром, скандируя лозунги против военного вмешательства и поставок оружия Киеву. Участники также выражали протест против членства Франции в НАТО.
Демонстранты прошли маршем через Сену к зданиям европейских институтов, призывая Евросоюз отказаться от милитаризации и создания общеевропейских вооруженных сил. Организаторы акции выступили с резкой критикой политики Брюсселя и призвали к выходу Франции из ЕС.
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