Неподалеку от Нью-Йорка начались лесные пожары

Лесные пожары начались на острове Лонг-Айленд неподалеку от Нью-Йорка, губернатор Кэти Хокул объявила режим ЧС в связи со стихийным бедствием. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Губернатор Хоукул объявила чрезвычайное положение и сообщила, что государственные органы реагируют на пожары в районе Пайн-Барренс, лесистой местности, где расположены пригороды к востоку от Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

По данным агентства, пожар быстро распространяется из-за ветра. Возгорание также стало причиной эвакуации военной базы и перекрытия крупной автомагистрали.

АР со ссылкой на чиновников утверждает, что три из четырех очагов были полностью локализованы, тогда как еще один, в Уэстхэмптоне, локализован наполовину.