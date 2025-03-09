В Германии заявили о невозможности получить ядерное оружие

Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием. Об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Германия четко отказалась от обладания ядерным оружием, и так оно и останется", - сказал он.

В то же время Мерц добавил, что вопрос ядерного участия вместе с Францией и Великобританией является темой для обсуждения.

До этого представитель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), член комитета бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что Берлину необходимо иметь собственное ядерное оружие в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности. Политик подчеркнул, что это необходимо на случай, если не будет действовать "ядерный зонтик" США.