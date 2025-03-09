Трамп отказался отвечать на этот вопрос

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать, считает ли он, что вводимые его администрацией таможенные пошлины приведут к рецессии в США в этом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во время интервью телеканалу Fox News его спросили, ожидает ли он рецессии в 2025 году из-за тарифов.

"Я ненавижу предсказывать подобные ситуации. Это переходный период, потому что то, что мы делаем, весьма масштабно. Мы возвращаем богатство в Америку. Это очень важно. И всегда есть периоды - это занимает немного времени. Это займет немного времени. Но я думаю, что это должно быть замечательно для нас. То есть, я думаю, это должно быть замечательно", - ответил глава государства.

Он подчеркнул, что повышение пошлин, скорее всего, продолжится. "Вы знаете, тарифы могут повышаться со временем, <...>, я не знаю, предсказуемо ли это", - отметил Трамп. Президент признал, что из-за импортных пошлин могут возникнуть перебои в экономике. Его спросили, не имеет ли он в виду падение фондового рынка в последние дни из-за тарифов на канадскую и мексиканскую продукцию. "Что я должен сделать, так это построить сильную страну. Вы не можете следить за фондовым рынком. Если вы посмотрите на Китай, у них 100-летняя перспектива. Мы же исходим из кварталов. И вы не можете руководствоваться этим. Вы должны делать то, что правильно", - подчеркнул Трамп.

В свою очередь министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник в интервью телеканалу NBC News отверг возможность рецессии в Америке. "Абсолютно нет", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, следует ли американцам готовиться к рецессии. Министр добавил, что "в Америке не будет рецессии".

Потребительские настроения в США падают, инфляция растет, а крупнейшие банки, как JP Morgan и Goldman Sachs заявляют, что рецессия в ближайшие 12 месяцев становится все более вероятной.

Администрация США 4 марта ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. 6 марта Трамп подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. Он указал, что после этой даты подобных послаблений не будет. Кроме того, Трамп ранее объявил о намерении ввести новые, ответные пошлины на импортные товары начиная со 2 апреля. По его словам, в среднем Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада взимают с США гораздо более высокие пошлины, чем Соединенные Штаты с них.