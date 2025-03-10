Иран проводит консультации с РФ и КНР по своей ядерной программе

Иран проводит консультации с Россией и Китаем с целью укрепления доверия по отношению к иранской ядерной программе, чтобы добиться снятия санкций, введенных против исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи, соответствующее заявление опубликовано в X.

"Сейчас мы проводим консультации с "евротройкой" (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС) - и отдельно с Россией и Китаем - на равных, а также на основе взаимного уважения. Цель заключается в том, чтобы изучить способы укрепления доверия и [достижения] большей прозрачности в отношении нашей ядерной программы в обмен на отмену [введенных против Ирана] незаконных санкций", - подчеркнул министр.

Он вновь заверил, что Тегеран "не будет вести переговоры под давлением и в [ситуации], когда его пытаются запугивать". По его словам, переговоры не имеют ничего общего с "устрашением и диктатом". Арагчи добавил, что иранская ядерная программа "всегда была и всегда будет носить исключительно мирный характер".