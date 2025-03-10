https://news.day.az/world/1735804.html США приняли окончательное решение по USAID США после 6 недель анализа официально закрывают 83% программ USAID, которые тратили миллиарды долларов на цели, не соответствующие интересам США. Как передает Day.Az, об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио. Новость обновляется
США приняли окончательное решение по USAID
США после 6 недель анализа официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), которые тратили миллиарды долларов на цели, не соответствующие интересам Вашингтона.
Как передает Day.Az, об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио в социальной сети Х.
Рубио подчеркнул, что около 5,200 контрактов закрываются, так как они не соответствовали или вредили интересам Соединенных Штатов.
В результате, бывшие программы будут теперь осуществляться более эффективно под руководством госдепартамента.
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