США приняли окончательное решение по USAID

США после 6 недель анализа официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), которые тратили миллиарды долларов на цели, не соответствующие интересам Вашингтона.

Как передает Day.Az, об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио в социальной сети Х.

Рубио подчеркнул, что около 5,200 контрактов закрываются, так как они не соответствовали или вредили интересам Соединенных Штатов.

В результате, бывшие программы будут теперь осуществляться более эффективно под руководством госдепартамента.