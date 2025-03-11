https://news.day.az/world/1735994.html В США разбился вертолет, есть погибшие По меньшей мере три человека погибли в результате крушения медицинского вертолета Университета Миссисипи в лесу округа Мэдисон (штат Миссисипи). Об этом сообщило местное подразделение телекомпании CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В США разбился вертолет, есть погибшие
По меньшей мере три человека погибли в результате крушения медицинского вертолета Университета Миссисипи в лесу округа Мэдисон (штат Миссисипи). Об этом сообщило местное подразделение телекомпании CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно заявлению представителей медицинского центра университета, два сотрудника и один пилот находились на борту вертолета, передает телеканал. Причины и подробности инцидента устанавливаются.
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