Армяне устроили экологический террор под Волгоградом

Под Волгоградом люди умоляют Бастрыкина спасти последнюю чистую реку Европы от асфальтового завода бизнесмена Мамяна.

К асфальтному заводу в Михайловском районе причастен бизнесмен, уже пытавшийся построить бетонного монстра в центре Волгограда, передает Day.Az со ссылкой на волгоградское издание v1.ru.

Жители села Староселье Михайловского района умоляют председателя Следственного комитета РФ спасти реку Медведицу от застройки асфальтового завода и придорожного сервиса. По их словам, появление объектов вблизи реки приведет к экологической и социальной катастрофе. Селяне просят вмешаться в ситуацию, проверить чиновников и тех, кто имеет непосредственное отношение к стройке завода, - известного бизнесмена Амаяка Мамяна.

"Мы, жители села Староселье Михайловского района, вынуждены обратиться к главе СК России, потому что местные власти нас не слышат. 11 марта 2025 года назначены общественные слушания, где будет рассматриваться вопрос по переводу назначения земель из сельскохозяйственного значения под земли для размещения автосервисов и станций, - говорят жители. - Мы столкнулись с реальной угрозой нашей реке Медведицы. Ее вместе с рекой Хопер часто называют последней чистой рекой Европы. Однако по непреодолимому желанию властей и коммерсантов здесь планируется разместить придорожный сервис, а по последней информации, прямо здесь, на чистом берегу, будет размещаться асфальтосмесительная установка, и это непременно приведет к катастрофе экологической и социальной. Наша река Медведица связана с грунтовыми водами, из которых жители получают питьевую воду. Вероятно, пострадают места нереста и обитания краснокнижных рыб.

В ответ на обращения жители в администрации Михайловки ответили, что участки, где планируется строительство асфальтового завода и комплекс дорожного сервиса, арендует ООО "АВ-Техно". Согласно ответу, ООО "планирует разместить современную асфальтосмесительную установку. Установка мобильная с высокой степенью очистки отходящих газов, в качестве топлива используется природный газ. Направление движения автомобилей через село Староселье проходить не будет.

По данным из открытых источников, учредителем ООО "АВ-Техно" является известный бизнесмен, осваивавший миллиарды рублей на дорогах Волгоградской области, Амаяк Мамян. Он же решил построить бетонного монстра высотой под 70 метров на участке возле средней школы № 81 и Центрального рынка. Против строительства огромной высотки на этом месте выступил известный архитектор, назвав это большой градостроительной ошибкой, а также многочисленные жители.

Александр Иванович, просим вас вмешаться и разобраться с планами по размещению опасной производственной установки в экологически чистом районе, где мы живем. Ни при каких условиях жители не намерены допустить строительства установки в нашем районе. Просим вас защитить нас и проверить местных чиновников на предмет коррупционной составляющей. Просим не оставить нас в беде. Помогите сохранить нашу уникальную природу", - говорят жители.