Фон дер Ляйен предупредила Европу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила европейцев, что в ближайшие недели им "потребуется мужество" и их ждут "сложные решения", чтобы сделать рывок в гонке вооружений.

"В ближайшие недели и месяцы европейцам потребуется больше мужества, предстоят сложные решения", - заявила она, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, ЕС должен "сделать рывок" в процессе милитаризации Европы, "он нужен сейчас, на это потребуется мужество".

Фон дер Ляйен сообщила, что большую часть военных инвестиций в рамках предложенного Еврокомиссией плана милитаризации Европы на €800 млрд на ближайшие четыре года должны будут изыскать страны Евросоюза из своих бюджетов и самостоятельно взятых кредитов.

Кризис безопасности

"Мир в Европе не может больше считаться данностью, мы столкнулись с кризисом европейской безопасности, - заявила фон дер Ляйен. - Европейская система безопасности испытала глубокий шок и потрясена до основания".

При этом она подчеркнула, что кризис также открывает новые возможности и что "Европа исторически строилась на кризисах".

Фон дер Ляйен заявила, что "пришло время для создания общеевропейской обороны", и подчеркнула, что на прошедшем 6 марта экстренном саммите ЕС был достигнут консенсус по военным решениям, "которые были немыслимы еще несколько недель назад".

Белая книга фон дер Ляйен

Глава Евросовета Антониу Кошта в ходе выступления на сессии Европарламента пояснил, что эти "сложные решения" будут представлены на следующей неделе в виде Белой книги ЕС по обороне, которую готовит Еврокомиссия и которая должна стать всеобъемлющей стратегией милитаризации Европы после холодной войны.

Кошта считает, что милитаризация Европы станет большим благом для европейской экономики, промышленного развития и повышения занятости.

Шок из США

Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта не уточнили, что именно, по их мнению, стало потрясением для европейской системы безопасности. Однако глава либеральный фракции в Европарламенте Валери Айе в ходе прений на сессии заявила: "Белый дом больше не наш союзник. Мир изменился, и ЕС должен быть готов защищать себя сам".

По ее мнению, ЕС теперь должен "сдерживать Россию на востоке, [президента США Дональда] Трампа на западе и бороться с консервативными силами внутри".