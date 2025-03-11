https://news.day.az/world/1736160.html КНР отберет для полета на Луну опытных тайконавтов Для высадки на Луну китайская сторона планирует отобрать тайконавтов, имеющих опыт полета на околоземную станцию Tiangong. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Global Times.
КНР отберет для полета на Луну опытных тайконавтов
Для высадки на Луну китайская сторона планирует отобрать тайконавтов, имеющих опыт полета на околоземную станцию Tiangong.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Global Times.
По словам заместителя главного конструктора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Яна Ливэя, к настоящему времени готовы прототипы всех технических систем, которые планируется использовать для первой высадки китайцев на поверхность Луны.
В частности, завершена разработка ракеты, пилотируемого космического корабля, спускаемого модуля, планетохода и скафандров.
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