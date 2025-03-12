Рубио ушел от ответа на этот вопрос

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он отношения между американской администрацией и Володимиром Зеленским вновь налаженными.

"Что было налажено здесь, как мы надеемся, так это мир. Это важнее всего", - сказал он в ответ на повторную просьбу журналистки прокомментировать, считает ли он вновь "налаженными отношения с Зеленским и поддерживает ли он его теперь", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это серьезные вещи, правда? Это не "Дрянные девчонки" (комедия Mean Girls, 2004 - прим. ТАСС), это не серия какого-то телевизионного сериала. Это очень серьезно. Сегодня на этой войне погибнут люди. Они умирали вчера. И, к сожалению, если сегодня вечером не будет прекращения огня, они погибнут и завтра. Президент хочет положить этому конец. Это то, в чем он заинтересован", - указал Рубио.

"Именно поэтому мы приехали сюда. Поэтому мы благодарны Королевству Саудовская Аравия за то, что оно нас здесь принимает. И то, с чем мы уезжаем отсюда сегодня, это обязательство, что украинцы готовы прекратить воевать. Они готовы прекратить стрелять, чтобы сесть за стол переговоров и обеспечить мир для своей страны и для всего мира", - резюмировал он.