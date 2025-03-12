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ЕК выдвинет пакет новых контрмер в отношении экспорта США

Еврокомиссия выдвинет пакет новых контрмер в отношении экспорта США, которые должны вступить в силу к середине апреля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ответные меры ЕС затронут объем товаров на €18 млрд. Они могут быть отменены "в любой момент" в случае достижения договоренности с Вашингтоном, сообщили в комиссии.