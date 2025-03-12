https://news.day.az/world/1736319.html ЕК выдвинет пакет новых контрмер в отношении экспорта США Еврокомиссия выдвинет пакет новых контрмер в отношении экспорта США, которые должны вступить в силу к середине апреля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ответные меры ЕС затронут объем товаров на €18 млрд. Они могут быть отменены "в любой момент" в случае достижения договоренности с Вашингтоном, сообщили в комиссии.
ЕК выдвинет пакет новых контрмер в отношении экспорта США
Еврокомиссия выдвинет пакет новых контрмер в отношении экспорта США, которые должны вступить в силу к середине апреля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ответные меры ЕС затронут объем товаров на €18 млрд.
Они могут быть отменены "в любой момент" в случае достижения договоренности с Вашингтоном, сообщили в комиссии.
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