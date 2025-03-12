"Срочно уничтожьте документы"

Руководство Агентства США по международному развитию (USAID) потребовало от сотрудников в срочном порядке уничтожить служебную документацию, включая секретные материалы и персональные досье.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет Politico со ссылкой на служебную рассылку.

Отмечается, что исполняющая обязанности исполнительного директора Эрика Карр приказала измельчать и сжигать документы в архиве штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. В первую очередь уничтожению подлежат материалы из секретных сейфов и персональные досье сотрудников.

Кроме того, помещения, в которых хранились архивные документы, будут переданы Иммиграционной и таможенной полиции США.

USAID, похоже, ставят новый рекорд по скорости уничтожения бумаг. Напрашивается разумный вопрос - что там было в этих документах, что нужно срочно все сжечь до того, как до них доберутся Марко Рубио и Илон Маск? Видимо, рецепты "экспорта демократии" или инструкции по тому, как раздавать гранты в "нужные" руки вопреки интересам Вашингтона.