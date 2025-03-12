Нидерланды отказали Европе

Большинство в парламенте Нидерландов проголосовало против участия королевства в инициативе Еврокомиссии (ЕК) по перевооружению Европы. Об этом пишет газета Volkskrant, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Палата представителей (нижняя палата парламента - "Газета.Ru") Нидерландов с небольшим перевесом (73 голоса против 71 - "Газета.Ru") выступила против участия Нидерландов в европейском плане по перевооружению Европы", - говорится в публикации.

По данным газеты, три из четырех партий, входящих в правящую коалицию - Партия свободы (PVV), "Фермерско-гражданское движение" (BBB), "Новый общественный договор" (NSC) - выступили против плана по перевооружению Европы.

Таким образом, отмечает издание, результаты голосования ставят премьер-министра Нидерландов Дика Схофа в трудное положение, потому что он согласился на реализацию этого плана.

Таким образом, итоги голосования должны заставить Схофа вернуться в Брюссель для корректировки предложения Еврокомиссии. В свою очередь оппоненты главы правительства Нидерландов в коалиции считают, что план "перевооружения" несет большие финансовые риски.