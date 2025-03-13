Cпецпосланник Трампа посетит Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию на текущей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

"Уиткофф направляется в Москву на этой неделе", - отметила она.

Левитт уточнила, что спецпосланник американского лидера намерен убедить Москву подписать соглашение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

"Надеемся, что они согласятся", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Незадолго до этого Трамп заявил, что американские эмиссары уже направляются в Москву для обсуждения вопросов о прекращении огня на украинской территории. США надеются, что Россия даст согласие на перемирие на Украине, добавил глава Белого дома.