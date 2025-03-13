https://news.day.az/world/1736587.html Бывшего президента Филиппин взяли под стражу МУС Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте взят под стражу Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в заявлении суда. Он обвиняеся в преступлениях, предположительно, совершенных на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.
Бывшего президента Филиппин взяли под стражу МУС
Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте взят под стражу Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в заявлении суда.
Он обвиняеся в преступлениях, предположительно, совершенных на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.
Ранее Дутерте задержали в международном аэропорту Манилы по ордеру МУС, выданному в связи с "делом о преступлениях против человечности" при борьбе с незаконным оборотом наркотиков в стране. Сам экс-президент раскритиковал свое задержание. "Вам придется меня просто уничтожить", - отметил он.
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