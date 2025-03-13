В США допустили шатдаун правительства

Возможная приостановка работы правительства США в конце этой недели будет "невероятно разрушительной" для экономики страны.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава американского министерства финансов Скотт Бессент.

"Это невероятно разрушительно", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Правительству США с 15 марта грозит шатдаун, если Конгресс не примет законопроект о финансировании работы правительства.

Накануне законопроект о финансировании американского правительства до 30 сентября 2025 года был одобрен палатой представителей конгресса США. Сенат Конгресса США до 14 марта должен провести голосование по данному законопроекту.

Демократы уже заявили о намерении голосовать против.