Где еще Илон Маск начнет чистки?

Агентство национальной безопасности США (АНБ) может стать следующим органом, штат которого будет сокращен по инициативе ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NBC News.

Как отмечает телеканал, на прошлой неделе Илон Маск, который курирует работу DOGE, написал в X, что "АНБ нуждается в капитальном пересмотре", а затем в среду без предупреждения посетил ведомство и встретился с его руководителем. Как отмечается в публикации, визит Маска позволил предположить, что спецслужба может стать следующим ведомством, штат которого будет сокращен.

Эксперты называют АНБ одним из наиболее ценных инструментов для сбора разведывательной информации. Ведомство отвечает за операции, связанные с прослушкой, а также за вопросы кибербезопасности.

По словам источника телеканала, некоторым разведывательным структурам поручили выполнить поставленную министром обороны Питом Хегсетом задачу по сокращению гражданского персонала на 5-8%. Отмечается, что АНБ рассматривает возможность предложить сотрудникам раньше уйти на пенсию, а в ЦРУ уже начались увольнения.

Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января DOGE приступило к масштабной проверке расходов государственного бюджета. По заявлениям Маска, ведомство рассчитывает сократить госрасходы Вашингтона на $2 трлн. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность Агентства США по международному развитию с целью его дальнейшей реорганизации.