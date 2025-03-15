Sham TV: Названо число погибших при столкновениях в Сирии

Число мирных граждан, погибших в ходе боестолкновений на западе Сирии, увеличилось до 1,5 тыс.

Как передает Day.Az, такие данные привел сирийский телеканал Sham FM.

По его сведениям, в результате боев между силами переходного правительства Сирии и сторонниками бывшего президента республики Башара Асада в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс погибли по меньшей мере 1,5 тыс. мирных жителей. Наибольшее число погибших зафиксировано в провинции Латакия на северо-западе Сирии, где жертвами столкновений стали не менее 745 гражданских.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между сотрудниками силовых структур переходного правительства и сторонниками экс-президента. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители этноконфессионального меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.

9 марта канцелярия временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа сообщила, что глава государства сформировал независимый комитет для выяснения обстоятельств, приведших к эскалации насилия на западе страны. На следующий день Минобороны новых властей арабской республики объявило об окончании операции в провинциях Латакия, Тартус, Хама, Хомс.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник сообщал, что в результате столкновений погиб по меньшей мере 231 сотрудник органов безопасности переходного правительства Сирии.