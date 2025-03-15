В США рассказали о расколе в Демпартии

Представители Демократической партии в Сенате США столкнулись с расколом после принятия Конгрессом закона о финансировании правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет газета Washington Post (WP).

По данным издания, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер поддержал документ, несмотря на критику со стороны соратников. После его призыва за документ также проголосовали 10 демократов, обеспечив необходимое для принятия законопроекта количество голосов. Если бы закон не был принят, правительство президента США Дональда Трампа столкнулось бы с шатдауном.

"Решение поддержать законопроект Республиканской партии о финансировании оставило Демпартию, которая все еще не оправилась от победы Дональда Трампа в 2024 году, еще более неуправляемой и разделенной", - утверждается в публикации.