https://news.day.az/world/1737518.html Европа может ввести войска в Украину - Макрон Европейские страны, которые договорятся об отправке воинского контингента в Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия России. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Parisien. "Украина - суверенная страна.
Европа может ввести войска в Украину - Макрон
Европейские страны, которые договорятся об отправке воинского контингента в Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия России.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Parisien.
"Украина - суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет", - сказал он.
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