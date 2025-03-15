Европа может ввести войска в Украину

Европейские страны, которые договорятся об отправке воинского контингента в Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Parisien.

"Украина - суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет", - сказал он.