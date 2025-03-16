США атаковали город, подконтрольный хуситам

США нанесли удары по йеменскому городу Саада - административному центру одноименной провинции, которая находится под контролем мятежного движения хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, взрывы произошли в северной части города. Как отмечает телеканал Al Hadath, ударам подверглись расположенные в Сааде военные объекты хуситов. Информация о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводится.