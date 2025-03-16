https://news.day.az/world/1737564.html

Девочка с пингвинами в гармонии с природой - ВИДЕО

Девочка гуляла по заснеженным просторам, подражая пингвинам, которые шагают по льду. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Она смеялась, а они, словно настоящие спутники, следовали за ней. С забавным покачиванием они двигались рядом, словно уже давно были её верными друзьями.