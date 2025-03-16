Девочка с пингвинами в гармонии с природой

Девочка гуляла по заснеженным просторам, подражая пингвинам, которые шагают по льду. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Она смеялась, а они, словно настоящие спутники, следовали за ней.

С забавным покачиванием они двигались рядом, словно уже давно были её верными друзьями.