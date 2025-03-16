Трамп планирует закрыть некоторые госзаповедники

Президент США Дональд Трамп собирается подписать указы о закрытии двух крупных государственных заповедников.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Журналисты выяснили, что речь идет о заповедниках, учрежденных бывшим американским лидером Джо Байденом. Один из них - заповедник Чакуолла на юге штата Калифорния, второй - заповедник Саттитла-Хайлендс на севере того же штата.

Как отметили авторы статьи, экс-хозяин Белого дома распорядился создать заповедники в последние дни своего пребывания на посту главы государства. Таким образом он отреагировал на просьбы коренных народов США ввести запрет на добычу полезных ископаемых и ведение иной промышленной деятельности на соответствующих территориях.

В публикации подчеркивается, что во время своего первого срока в должности президента Трамп подписал указы о сокращении площадей двух других государственных заповедников. Они находятся в штате Юта.

Но, по словам обозревателей, пока неизвестно, имеет ли нынешний американский лидер полномочия для полного закрытия заповедников.

"Закон 1907 года наделяет президента полномочиями защищать сушу и воду во благо всех американцев. Однако в законе ничего не говорится о том, может ли глава государства отменить учреждение заповедника без согласия конгресса", - уточняется в материале.