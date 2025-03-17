Финляндия отказалась поставлять яйца США

США на фоне кризиса с куриными яйцами из-за птичьего гриппа запросили информацию о возможной помощи с этим у европейских стран, в частности Финляндии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Yle.

Однако Хельсинки вряд ли будет поставлять яйца Штатам, поскольку переговоров с Вашингтоном о доступе этой продукции на экспортный рынок до этого не велось, заявила исполнительный директор Финской ассоциации птицеводов Веера Лехтиля.

"Когда нет согласованных правил, начать экспорт непросто", - сказала она.

По оценкам Лехтиля, даже если бы Финляндия смогла начать поставки, это не решило бы проблему нехватки яиц в США. Она также подчеркнула, что птичий грипп является проблемой не только в Штатах, но и в Европе. "Хотя Финляндия до сих пор неплохо справлялась с этим, ей требуется постоянная работа, чтобы избежать этого", - добавила Лехтиля.

По данным датского журнала Agriwatch, США направили запросы также Дании, Швеции и Нидерландам. "В основном они спрашивали, можем ли мы поставить яйца и в каком объеме", - приводит Helsingin Sanomat слова Лехтиля.

Шведская компания Kronäggs сообщила Aftonbladet, что вряд ли будет экспортировать яйца в Соединенные Штаты, поскольку это затруднительно из-за различных экспортных ограничений, а также нехватки яиц в Европе.