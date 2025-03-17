Франция обратилась к США с абсурдным требованием

Французский левоцентристский депутат Европарламента Рафаэль Глюксман призвал вернуть статую Свободы во Францию, напомнив, что она была подарена США французами в 19 веке. Глюксман заявил, что США больше не олицетворяют те ценности, ради которых Франция создала этот памятник, который сегодня украшает Нью-Йорк.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на France 24, депутат сделал заявление на съезде своего левоцентристского движения Place Publique. Он сказал: "Верните нам статую Свободы. Мы скажем американцам, которые поддерживают тиранов и увольняют исследователей за защиту научной свободы: 'Вы больше не уважаете то, что она символизирует. Мы дарили её вам, но, похоже, вы презираете эти идеи. Так что мы заберём её, она будет лучше у нас'."

Его слова вызвали аплодисменты среди участников мероприятия. Глюксман также раскритиковал решение президента США Дональда Трампа сократить финансирование исследовательских институтов, что, по его словам, привело к тому, что французское правительство предложило привлечь некоторых ученых в свою страну.

Кроме того, Глюксман обвинил лидеров крайне правых движений во Франции в том, что они поддерживают Трампа и миллиардера Илона Маска, который вместе с президентом США выступает за сокращение государственных расходов.

Статуя Свободы была открыта в Нью-Йорке 28 октября 1886 года в честь столетия американской Декларации независимости и была подарена французским народом Америке. Автором памятника был французский скульптор Огюст Бартольди. В Париже также есть меньшая копия статуи, расположенная на острове в Сене.