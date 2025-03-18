Пентагон объяснил, при каких условиях может прекратить операции против хуситов

"Если хуситы прекратят свои атаки, США готовы прекратить операции против них".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил помощник министра обороны США по общественным связям Шон Парнелл.

"Хуситы могут определить, когда это закончится, но до тех пор кампания будет беспощадной. Мы продолжим операцию до тех пор, пока не обеспечим безопасность нашей Родины и не откроем судоходные пути, пока не будем уверены, что у нас есть возможность маневрировать в этом регионе", - заявил Парнелл.

Напомним, что 15 марта вооруженные силы США, по указанию президента Дональда Трампа, начали наносить массовые удары по территориям, контролируемым хуситами в Йемене.