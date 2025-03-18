Вооруженные силы США нанесли удары по Сане, которую контролируют хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По данным телеканалов Al Hadath и Sky News Arabia, взрывы были слышны во всех частях города. Как утверждают источники Al Hadath, целью ударов стали военные объекты хуситов, в том числе "секретные склады оружия", расположенные на западе Саны.