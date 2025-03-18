Си Цзиньпин посетит США

Председатель КНР Си Цзиньпин и другие ключевые лица Китая в недалеком будущем посетят Соединенные Штаты.

Об этом заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ключевые лица из числа подчиненных председателя [КНР] Си [Цзиньпина] приедут в не слишком отдаленном будущем", - привел слова главы вашингтонской администрации пресс-пул Белого дома. Трамп не сообщил дополнительных подробностей. Он отвечал на вопросы журналистов во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Госсекретарь США Марко Рубио 14 марта заявил, что Вашингтон и Пекин пока не согласовывали каких-то определенных сроков встречи между Трампом и Цзиньпином, но она состоится "на определенном этапе".

Ранее гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что США и Китай обсуждают встречу Трампа и Си Цзиньпина и работают над ее проведением в апреле, хотя дата еще не определена. Как отмечали источники, лидеры двух государств хотели бы, чтобы другая сторона сначала посетила их страну, чтобы представить это как свой дипломатический триумф, но, по словам собеседников газеты, первоначальные обсуждения касались визита Трампа в Китай.

Президент США говорил, что хочет посетить КНР в первые 100 дней после инаугурации, и визит в апреле, если он состоится, соответствует этому сроку. При этом Трамп также говорил, что ожидает визит Си Цзиньпина в США, но не называл конкретных дат.

10 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что США и КНР обсуждают подготовку возможной встречи Трампа и Си Цзиньпина в июне. По ее сведениям, переговоры "по саммиту на день рождения" в июне пока находятся на ранней стадии, встреча может пройти в Соединенных Штатах, однако пока китайская сторона выражает большую заинтересованность в проведении встречи в Пекине. День рождения Трампа приходится на 14 июня, китайский лидер родился 15 июня.