Нигер выходит из Международной Организации Франкофонии - ФОТО
Нигер принял решение о выходе из Международной организации франкофонии.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в официальном уведомлении, направленном дипломатическим и консульским представительствам страны за рубежом.
Согласно документу, подписанному Генеральным секретарем министерства иностранных дел Нигера, правительство страны приняло это решение суверенно и уведомило организацию соответствующей нотой от 7 марта 2025 года.
Дипломатическим представительствам поручено проинформировать об этом власти стран, в которых они аккредитованы.
Отметим, что незадолго до переворота и отторжения французского влияния Нигер принял новый национальный гимн под названием "За честь отечества", в котором говорится о борьбе с колониализмом.
Новый гимн заменил "La Nigerienne", слова к которому написал французский композитор Морис Альбер Тирие в 1961 году.
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