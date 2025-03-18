ЧП в аэропорту Нью-Йорка

Борт направлялся в Нью-Йорк из Джэксонвилла во Флориде. Во время совершения посадки экипаж принял решение уйти на второй круг, и в этот момент левое крыло самолета задело взлетно-посадочную полосу.

По сведениям газеты, при инциденте никто из 80 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Delta Airlines заявила, что самолетом управляла ее дочерняя компания Endeavor. По данным New York Post, эта же компания отвечала за борт, перевернувшийся в феврале во время посадки в канадском Торонто.