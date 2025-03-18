Билл Гейтс обратился к США

Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс призвал администрацию президента США Дональда Трампа продолжить финансирование программ в области здравоохранения по всему миру.

Как передает Day.Az, его слова приводит Reuters.

По данным агентства, за последние несколько недель Гейтс успел встретиться с сотрудниками Совета национальной безопасности (СНБ), а также конгрессменами от Республиканской и Демократической партий.

"В ходе бесед Гейтса, в частности, затрагивались такие организации, как Глобальный альянс по вакцинам GAVI, а также Глобальный фонд для борьбы со СПИДом", - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что новая политика Трампа отражается на деятельности фонда Гейтса.