https://news.day.az/world/1738246.html Эстония увеличит военные расходы Власти Эстонии одобрили увеличение расходов на оборону до пяти процентов ВВП в 2026 году. Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал, передает газета Postimees. Решение было принято после заслушанных правительством рекомендаций от командующего силами обороны и министра обороны.
Эстония увеличит военные расходы
Власти Эстонии одобрили увеличение расходов на оборону до пяти процентов ВВП в 2026 году.
Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал, передает газета Postimees.
Решение было принято после заслушанных правительством рекомендаций от командующего силами обороны и министра обороны.
"Нам необходимо сделать дополнительные инвестиции", - подчеркнул в ходе пресс-конференции Михал.
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