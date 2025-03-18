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Эстония увеличит военные расходы

Власти Эстонии одобрили увеличение расходов на оборону до пяти процентов ВВП в 2026 году. Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал, передает газета Postimees. Решение было принято после заслушанных правительством рекомендаций от командующего силами обороны и министра обороны.