Эстония увеличит военные расходы

Власти Эстонии одобрили увеличение расходов на оборону до пяти процентов ВВП в 2026 году. 

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал, передает газета Postimees.

Решение было принято после заслушанных правительством рекомендаций от командующего силами обороны и министра обороны. 

"Нам необходимо сделать дополнительные инвестиции", - подчеркнул в ходе пресс-конференции Михал.