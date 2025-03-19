Недовольства в Армении

В Армении обсуждается вопрос проведения массовых акций протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, недовольства вызваны тем, что с 1 апреля правительство сокращает программу финансовой помощи армянам, добровольно уехавшим из Карабаха.

Как пишет издание "Грапарак", вместо нынешних 50 000 драмов выплаты составят 40 000 драмов на человека и будут выплачиваться только инвалидам 1-й и 2-й групп, детям до 18 лет и пожилым людям.

Отмечается, что это повлияет на возможность оплаты жилья, и многие могут оказаться на улице.

Ирония в том, что армянские власти, которые призывали своих граждан цепляться за Карабах и отвергать азербайджанские предложения интеграции, теперь без сожаления оставляют этих же людей на произвол судьбы. Возможно, кто-то из них уже жалеет, что не выбрал азербайджанское гражданство, где они могли бы получить реальные условия для жизни, а не только обещания и лозунги.