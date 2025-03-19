Зеленский созвонится с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az, об этом заявил сам украинский президент.

По его словам, разговор состоится сегодня. Стоит отметить, что вчера состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.