https://news.day.az/world/1738471.html Зеленский созвонится с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом. Как передает Day.Az, об этом заявил сам украинский президент. По его словам, разговор состоится сегодня. Стоит отметить, что вчера состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Зеленский созвонится с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом.
Как передает Day.Az, об этом заявил сам украинский президент.
По его словам, разговор состоится сегодня. Стоит отметить, что вчера состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
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