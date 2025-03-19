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Зеленский созвонится с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом. Как передает Day.Az, об этом заявил сам украинский президент. По его словам, разговор состоится сегодня. Стоит отметить, что вчера состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.