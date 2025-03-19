Кабмин ФРГ официально выдвинул Бербок на пост главы Генассамблеи ООН

Правительство Германии подтвердило выдвижение кандидатуры главы МИД Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кабинет министров принял решение выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя Генассамблеи", - заявил на брифинге официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт. Он отметил, что предстоит процесс согласования кандидатуры в ООН, в июне ожидается ее избрание.