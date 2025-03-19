https://news.day.az/world/1738559.html Момент наезда Lexus на огромной скорости на пешехода - ВИДЕО Иномарка на большой скорости сбила пешехода у Щелковского автовокзала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Момент ДТП снял видеорегистратор, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Момент наезда Lexus на огромной скорости на пешехода - ВИДЕО
Иномарка на большой скорости сбила пешехода у Щелковского автовокзала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Момент ДТП снял видеорегистратор, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Гонщик летел по выделенке для общественного транспорта, когда из Рено во втором ряду вышел сильно куда-то спешащий мужчина и решил пересечь остаток проезжей части легким бегом в неположенном месте", - говорится в сообщении канала.
О состоянии сбитого мужчины ничего неизвестно.
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