Момент наезда Lexus на огромной скорости на пешехода

Иномарка на большой скорости сбила пешехода у Щелковского автовокзала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Момент ДТП снял видеорегистратор, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Гонщик летел по выделенке для общественного транспорта, когда из Рено во втором ряду вышел сильно куда-то спешащий мужчина и решил пересечь остаток проезжей части легким бегом в неположенном месте", - говорится в сообщении канала.

О состоянии сбитого мужчины ничего неизвестно.