Еврокомиссия представила план милитаризации ЕС до 2030 года - Белую книгу по обороне, в которую входит долгосрочный план вооружения Украины. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии? передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что этот "оборонный пакет предоставит финансовые рычаги странам ЕС, чтобы обеспечить резкий скачок инвестиций в производство оружия и военных возможностей".

В Белой книге отдельным пунктом прописана "поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской военной промышленности".

Инициативы США по достижению перемирия на Украине и прекращению конфликта никак не повлияли на планы Еврокомиссии. На пресс-конференции в Брюсселе, где глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс представляли Белую книгу, не было задано ни одного вопроса о перспективе завершения конфликта на Украине, условием которого с российской стороны является полное прекращение иностранных поставок оружия Киеву.