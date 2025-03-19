Трамп обратился к Ирану

Иран должен немедленно прекратить отправку военной помощи хуситам.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп призвал Иран немедленно прекратить поддержку хуситов.

"Существуют данные, что Иран всё ещё отправляет хуситам большие объёмы поставок. Иран должен немедленно прекратить отправку этих поставок. Хуситы будут полностью уничтожены".