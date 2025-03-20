Во Франции несколько автобусов с военными попали в ДТП

Четыре автобуса, перевозившие военнослужащих Республиканской гвардии Франции, попали в ДТП в департаменте Ивелин.

Как сообщает телеканал BFMTV, в результате происшествия более 30 человек получили травмы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, столкновение произошло в 46 км к югу от Парижа на трассе A13 по вине водителя легкового автомобиля, который попытался встроиться в колонну автобусов. В результате один из них был вынужден резко затормозить, из-за чего следовавшие позади автобусы врезались в него.

В общей сложности в столкнувшихся автобусах находились 119 человек, из них 35 получили легкие ранения. Еще один человек получил более тяжелые травмы и был госпитализирован. На место происшествия прибыли более 40 сотрудников спасательной службы, несколько полос автострады были перекрыты на время устранения последствий ДТП.