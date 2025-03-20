Китай ввел жесткие ответные меры против Канады

Китайская таможня с четверга начинает взимать пошлины в размере 100% с гороха и рапсового масла, а также в размере 25% со свинины и морепродуктов из Канады.

Как прокомментировало Министерство коммерции КНР, эта мера утверждена по итогам антидискриминационного расследования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующие действия предприняты на основании нескольких законов Китая - о внешней торговле, таможне и тарифах. Как отмечается, Пекин настаивает на том, чтобы канадские власти "рационально подошли к двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству, проявили уважение к объективным фактам, соблюдали правила Всемирной торговой организации и немедленно скорректировали ошибочные действия".

Согласно позиции правительства КНР, Оттава приняла "односторонние протекционистские меры", которые следует считать дискриминирующими, ущемляющими права и интересы китайских производителей. Кроме того, руководство Китая считает, что подобная политика Канады подрывает экономические отношения между двумя странами.

В конце августа 2024 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава 1 октября вводит повышенные тарифы на электромобили (ставка на уровне 100%), а со второй половины октября - на алюминий и сталь (25%) из КНР. 26 сентября Минкоммерции Китая приступило к проведению расследования на предмет торговой дискриминации, по итогам которого 8 марта 2025 года объявило о повышении пошлин в качестве ответной меры.