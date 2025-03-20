Трамп дал Ирану 2 месяца

Президент США Дональд Трамп в своем письме в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи отвел Тегерану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его сведениям, остается неясным, начинается ли отсчет упомянутого срока с момента получения письма иранскими властями в начале марта или с момента возможного начала переговоров по ядерной сделке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

7 марта Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что направил Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление американского президента, подчеркнул, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы. 12 марта Хаменеи назвал слова Трампа о готовности к переговорам обманом мирового общественного мнения.